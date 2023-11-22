Красная Поляна и Сочи вошли в тройку популярных направлений на Новый год

Эксперты одного из сервисов с бесплатными объявлениями составили список самых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники.

По данным исследования, россияне все чаще интересуются турами по стране. Спрос на поездки по стране вырос. Россияне стали чаще бронировать автомобильные туры, а также туры на горнолыжные курорты.

Больше всего спрос вырос на поездки в Великий Устюг. Туда хотят поехать почти в четыре раза больше (+287 %) россиян, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности оказалась Красная Поляна. Спрос на туры туда вырос на 144 %. Третье место занял Сочи, сообщает телеканал «360».

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