Ужесточить наказание за продажу вейпов детям призвали в Госдуме
О необходимости более серьезного наказания 13 февраля заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
По его словам, нужно в несколько раз увеличить штраф за продажу вейпов детям, а также запретить продажу через интернет комплектующих для электронных сигарет без паспорта.
«Необходимо будет расширить запрет на продажу всех элементов электронных сигарет без предъявления паспорта, даже в интернете. А еще — кратно повысить штрафы за нарушение запрета», — заявил Метелев журналистам.
Сейчас сумма штрафа составляет «смешные 3 тыс. рублей», а дети продолжают попадать в больницы, объясняет депутат.
Ряд предложений по регулированию рынка вейпов профильная рабочая группа представит в ближайшие недели, добавил Метелев. Основные обсуждаемые меры — приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне и запрет их рекламы, сообщает РИА «Новости».
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