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Ужесточить наказание за продажу вейпов детям призвали в Госдуме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uzhestochit-nakazanie-za-prodazhu-vejpov-detyam-prizvali-v-gosdume
Ужесточить наказание за продажу вейпов детям призвали в Госдуме
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

О необходимости более серьезного наказания 13 февраля заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, нужно в несколько раз увеличить штраф за продажу вейпов детям, а также запретить продажу через интернет комплектующих для электронных сигарет без паспорта.

«Необходимо будет расширить запрет на продажу всех элементов электронных сигарет без предъявления паспорта, даже в интернете. А еще — кратно повысить штрафы за нарушение запрета», — заявил Метелев журналистам.

Сейчас сумма штрафа составляет «смешные 3 тыс. рублей», а дети продолжают попадать в больницы, объясняет депутат.

Ряд предложений по регулированию рынка вейпов профильная рабочая группа представит в ближайшие недели, добавил Метелев. Основные обсуждаемые меры — приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне и запрет их рекламы, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: с 1 марта в России повысят акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов.

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