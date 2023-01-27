С 1 марта в России повысят акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ 27 января опубликовали на официальном портале правовой информации.

Акциз на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года вырастет до 2 тыс. 603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 рублей за 1 тыс. штук.

На 2024 год рост составит до 2 тыс. 707 рублей плюс 16%, но не менее 3 тыс. 678 рублей. На 2025 год — до 2 тыс. 815 рублей плюс 16%, но не менее 3 тыс. 825 рублей.

Ставки акцизов на жидкости для вейпов с 1 марта по 31 декабря 2023 года повысятся на 11%, то есть до 20 рублей за мл. На 2024 год — до 21 рубля, на 2025 год — до 22 рублей. Также вырастут акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, — до 8 тыс. 669 рублей, 9 тыс. 16 рублей и 9 тыс. 377 рублей за кг соответственно.

Закон признает жидкостью для вейпов любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг на мл для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них, сообщает RT.

При этом акциз на сами вейпы (электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака) с 1 марта отменят.

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