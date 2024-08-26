Уволенный полицейский ночью запустил фейерверк в элитном ЖК в центре Краснодара

Ночью 26 августа в дежурную часть УМВД России по Краснодару от обеспокоенных жителей ЖК «Большой» на улице Красной поступили сообщения о нарушении общественного порядка.

По словам звонивших, во дворе жилого комплекса мужчины запускали фейерверк в непосредственной близости к многоквартирному дому. При этом один из мужчин представился высокопоставленным сотрудником полиции.

Однако в МВД уточнили, что указанное лицо сотрудником органов внутренних дел не является. В мае текущего года, будучи в звании младшего лейтенанта полиции, его уволили с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару.

«В настоящее время по данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение нарушителей к ответственности», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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