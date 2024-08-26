Пьяный приезжий ночью жестоко избил случайного прохожего в Краснодаре
Инцидент произошел 24 августа около одного из ресторанов на улице Трудовой Славы в микрорайоне Гидростроителей.
О произошедшем сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, приезжий пил алкогольные напитки, а затем вышел на улицу и начал оскорблять случайного прохожего. Мужчина набросился на него с кулаками. По словам свидетелей, пострадавшего госпитализировали с переломами носа и челюсти.
Информацией об избиении мужчины на Гидрострое заинтересовались правоохранительные органы.
Краевой СКР по факту избиения мужчины начал проводить доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.
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