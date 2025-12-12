Увеличить штрафы для взрослых за покупку алкоголя детям предложили в Госдуме

Законопроект об увеличении штрафа до 50 тыс. рублей за вовлечение детей в употребление спиртных напитков внесли на рассмотрение в ГД РФ.

Автором инициативы выступил депутат Леонид Слуцкий. Изменения предложили внести в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях о наказании за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ.

Как отметили в пояснительной записке, законодательство запрещает розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, при этом безвозмездная передача алкоголя не регулируется. Парламентарии отметили, что штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя очень низкие, из-за чего взрослые не переживают о возможном наказании. В настоящее время штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Согласно инициативе, родителям и законным представителям будет грозить штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем в настоящее время, для чужих людей — от 15 до 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: в России предложили маркировать конфеты с алкоголем для запрета их продажи детям.

Подпишись, здесь всегда интересно.