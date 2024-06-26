Увеличить пошлину за развод в восемь раз предложили в Минфине РФ

Минфин предложил увеличить размер сразу нескольких государственных пошлин. Это указано в новом налоговом законопроекте.

Так, пошлина за расторжение брака в России с 2025 года может вырасти в 8 раз — с 650 до 5 тыс. рублей. По статистике Росстата, за прошлый год в стране зарегистрировали более 680 тыс. разводов.

Также предлагают почти в 3 раза увеличить пошлину за смену имени — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме того, в разы вырастут пошлины бизнеса за ходатайства в Федеральную антимонопольную службу. Например, в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. до 400 тыс. рублей. За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, госпошлина вырастет с 16 тыс. до 50 тыс. рублей.

Еще почти вдвое увеличатся пошлины за выдачу аттестата, свидетельства или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, либо его дубликата в связи с утерей — с 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.

Соответствующие поправки в законопроект разосланы на согласование в ведомства, сообщает РБК.

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