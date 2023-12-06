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Увеличение тарифов на воду планируется в 2024 году в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uvelichenie-tarifov-na-vodu-planiruetsya-v-2024-godu-v-krasnodare
Увеличение тарифов на воду планируется в 2024 году в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По сообщению администрации Краснодара, с июля 2024 года планируют увеличить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Тарифы 2023 года продолжат действовать в первом полугодии 2024 года. С 1 июля стоимость холодного водоснабжения может измениться. Отмечается, что рост тарифов не превысит 9,6%.

Уже подготовлены проекты муниципальных документов о корректировке тарифов в отношении 39 организаций.

«Сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Краснодара и процедуру согласования в структурных подразделениях городской администрации», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии Краснодара «Коммерсантъ. Кубань — Черноморье».

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