Утром чек, вечером деньги: закон о выдаче чеков в общепите принят в РФ

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, обязывающий предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Введенные изменения должны решить проблемы с отказом в выдаче бумажных чеков в заведениях общепита. Теперь бумажный чек обязаны будут выдавать до момента расчета. Также принятый закон позволит покупателям отказаться от электронных чеков, отправляемых по номеру телефона или на электронную почту.

Предполагается, что принятый закон поможет бизнесу сократить расходы — можно будет вместо счета и чека выдавать клиенту только один бумажный документ.

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