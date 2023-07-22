Утренняя пробка на пути к морю под Горячим Ключом растянулась на 9,8 км

Утром 22 июля в Краснодарском крае зафиксировали несколько серьезных дорожных заторов. По данным сервиса «Яндекс» на 10:00, одной из самых крупных стала пробка под Горячим Ключом.

Затор растянулся на 9,8 км, на проезд автомобилистам придется потратить не меньше 1 часа 20 минут.

На Молдавановском перевале пробка на 5,5 км, но проехать ее можно всего за 12 минут. Такой же по длине затор и в Новомихайловском, но на него придется потратить 31 минуту.

В районе Дагомыса образовалась пробка в 13,1 км, на его проезд потребуется один час.

Кроме того, затор фиксировался в районе станицы Марьянской. Там произошло ДТП и образовалась пробка на 5,3 км. В настоящее время последствия аварии уже ликвидировали.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 21 июля ряд серьезных дорожных заторов наблюдался в районе Горячего Ключа, на Шаумяновском и Молдавановском перевалах, под Туапсе, в районе Адлера и Крымского моста.