Пробки на Кубани: Крымский мост — 11,9 км, Молдовановский перевал — 8,9 км

Утром 21 июля на территории Краснодарского края образовался ряд серьезных дорожных заторов. Согласно данным сервиса «Яндекс, по состоянию на 10:00 пробки наблюдаются в районе Горячего Ключа, на Шаумяновском и Молдавановском перевалах, под Туапсе, в районе Адлера и Крымского моста.

К Крымскому мосту со стороны Краснодарского края протяженность затора составила 11,9 км. По данным сервиса «Яндекс», задержаться в пробке придется примерно на час.

В Горячем Ключе затор составляет 3,5 км, предположительное время проезда — 18 минут. На Молдовановском перевале затор 8,9 км, на его прохождение уйдет 25 минут. На Шаумяновском перевале пробка длиной 5,4 км, проехать ее можно за 17 минут. Затор под Туапсе растянулся на 8 км, на него, предположительно, уйдет 35 минут. Пробка в районе Адлера составляет 9 км. Проехать ее можно за 50 минут.

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