Утренние учения: стрельбы пройдут 29 июня в акватории порта Новороссийска

В субботу, 29 июня, утром силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта города-героя.

Военные будут оттачивать действия по отражению атаки безэкипажных катеров и дронов. В планах стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря жители и гости города могут услышать звуки стрельбы с 11:00 до 13:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами также пройдут 29 июня в морпорту Туапсе.