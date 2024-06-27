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Учения со стрельбами пройдут 29 июня в морпорту Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelbami-projdut-29-iyunya-v-morportu-tuapse?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Учения со стрельбами пройдут 29 июня в морпорту Туапсе
Фото t.me/tuapseregionadm

В акватории морского порта Туапсе 29 июня с 11:00 до 15:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб с молов порта Туапсе.

В связи с учениями будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему.

Жителей и гостей города просим соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске 27 июня проведут эвакуацию в «Красной площади» и морские учения.

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