Учения со стрельбами пройдут 29 июня в морпорту Туапсе

В акватории морского порта Туапсе 29 июня с 11:00 до 15:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб с молов порта Туапсе.

В связи с учениями будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему.

Жителей и гостей города просим соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.