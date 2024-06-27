Учения со стрельбами пройдут 29 июня в морпорту Туапсе
Общество
27.06.2024 10:06
В акватории морского порта Туапсе 29 июня с 11:00 до 15:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб с молов порта Туапсе.
В связи с учениями будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему.
Жителей и гостей города просим соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.
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