Утренние учения со стрельбами пройдут 19 июля в морпорту Новороссийска

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут в акватории морского порта тренировочные стрельбы с 11:00 до 13:00.

Такие учения организуют, чтобы на практике отработать действия при атаке противника, а именно отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

На время учений будет слышна стрельба из артиллерийской установки с молов Военной гавани. В связи с этим туристов и местных жителей просят сохранять спокойствие, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе-герое ранним утром 18 июля зазвучала сирена из-за атаки безэкипажных катеров. В 7:24 сигнал тревоги отменили.