Утренние и вечерние учения со стрельбами проведут 27 августа в Новороссийске

По информации Новороссийской военно-морской базы, 27 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения в акватории морпорта.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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