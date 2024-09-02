Утренние и вечерние учения со стрельбами пройдут 3 сентября в Новороссийске

По информации Новороссийской военно-морской базы, учения запланированы 3 сентября в акватории морского порта. Их поведут в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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