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Взрывные работы проведут 2 сентября на цементном заводе в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryvnye-raboty-provedut-2-sentyabrya-na-tsementnom-zavode-v-novorossijske
Взрывные работы проведут 2 сентября на цементном заводе в Новороссийске
Фото atakay-cement.ru

Взрывные работы в карьерах цементного завода «Первомайский» запланированы на 2 сентября.

В связи с работами жители города-героя могут слышать взрывы с 12:00 и до 17:00 со стороны завода, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на 2 сентября запланированы учения со стрельбами в акватории морпорта Новороссийска. Провести их планируют с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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