Взрывные работы проведут 2 сентября на цементном заводе в Новороссийске

Взрывные работы в карьерах цементного завода «Первомайский» запланированы на 2 сентября.

В связи с работами жители города-героя могут слышать взрывы с 12:00 и до 17:00 со стороны завода, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на 2 сентября запланированы учения со стрельбами в акватории морпорта Новороссийска. Провести их планируют с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.