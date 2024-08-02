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Утренние и вечерние учения пройдут 3, 4 и 5 августа в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/utrennie-i-vechernie-ucheniya-so-strelbami-projdut-3-i-4-avgusta-v-novorossijske
Утренние и вечерние учения пройдут 3, 4 и 5 августа в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По информации Новороссийской военно-морской базы 3, 4 и 5 августа учения пройдут в акватории морского порта Новороссийска.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Учения пройдут 3 августа с 11:00 до 13:00 и 4 августа в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Учения 5 августа запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами прошли в акватории морпорта Новороссийска 1 августа.

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