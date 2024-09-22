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Утренние и вечерние учения со стрельбами пройдут 23 сентября в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/utrennie-i-vechernie-ucheniya-so-strelbami-projdut-23-sentyabrya-v-novorossijske
Утренние и вечерние учения со стрельбами пройдут 23 сентября в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По информации Новороссийской военно-морской базы, учения в акватории морпорта пройдут 23 сентября с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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