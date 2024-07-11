Утратил доверие: стала известна причина отставки главы Тбилисского района

Об уходе Евгения Ильина с поста главы Тбилисского района стало известно 10 июля. Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии Совета муниципалитета.

Внезапная отставка Ильина для многих стала неожиданностью. Он возглавлял Тбилисский район с 2016 года.

В прокуратуре уточнили, что отставка Ильина связана с утратой доверия. В результате проведения антикоррупционной проверки выяснилось, что глава Тбилисского района предоставил губернатору Краснодарского края недостоверную информацию о собственных доходах и имущественных обязательствах.

Он принимал участие в предпринимательской деятельности близкого родственника, а также не принял необходимые меры для урегулирования конфликта интересов при распоряжении земельными участками, которые на правах аренды передали аффилированным лицам.

Информацию о выявленных нарушениях со стороны главы Тбилисского района направили губернатору Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обязанности главы Тбилисского района будет временно исполнять Татьяна Кириченко.