Такое решение приняли утром 10 июля на внеочередной сессии Совета Тбилисского района.

С сегодняшнего дня Евгений Ильин покинул пост главы Тбилисского района. Его обязанности будет временно исполнять заместитель главы Татьяна Кириченко.

Ильин вступил в должность главы Тбилисского района 25 апреля 2016 году. В мае 2021 года местные депутаты переизбрали его на второй срок. До этого он занимал пост главы Ванновского сельского поселения.

Евгений Ильин родился в 1977 году в станице Тбилисской. Окончил КубГАУ в 1999 году и институт им. Кирилла Россинского в 2003 году. Работал в ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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