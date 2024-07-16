Утомляемость и боль в костях: названы шесть признаков скрытого рака крови

Около 24 тыс. жителей Великобритании заболели раком крови (миелома). Эта болезнь встречается как у пожилых людей, так и у молодежи. И зачастую, на ранних стадиях миелома протекает бессимптомно. Об этом сообщило издание The Mirror.

Кроме того, рак крови не существует в виде опухоли, а поражает те места, где костный мозг человека обычно активен. То есть это кости черепа, таза, позвоночника, грудной клетки, конечностей.

Однако распознать миелому возможно по самым ее распространенным признаком. В их числе — боли в костях, в том числе плечах, ребрах и бедрах, и их частые переломы. Второе — повышенная утомляемость или постоянная физическая усталость. Третье — одышка и слабость. Все перечисленное — симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия).

Также у человека, заболевшего раком крови, может измениться чувствительность, что говорит о компрессии спинного мозга, а также появиться спутанность сознания или сильная сонливость.

Кроме того, появляется чувство жажды и частое мочеиспускание. Это говорит о высоком уровне кальция в крови, сообщает 360.ru.

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