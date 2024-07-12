Врач Хухрев рассказал, при каких заболеваниях обычный укус комара крайне опасен

Гипотеза о том, что комары выбирают себе жертв по группе крови, уже долго время обсуждается среди ученых.

Врач-терапевт Алексей Хухрев высказал свои наблюдения, что у комаров есть предпочтения.

«Меня они едят в крайнем случае, только когда больше есть нечего. У меня третья отрицательная, видимо, они ее меньше любят. А первую положительную едят с большим аппетитом», ― добавил он.

По словам специалиста, укус комара может вызвать целлюлиты ― реакция на стрептококковую инфекцию, наблюдаемая у людей с диабетом, с застойными явлениями в ногах. Поэтому расчесывать рану нельзя, иначе в нее может попасть стрептококк.

«Это само не пройдет, инфекция по типу рожистого воспаления ― опасная штука», ― предостерег врач.

Чтобы снять зуд и воспаления после укуса, эксперт посоветовал использовать антигистаминные средства. Если ранка образовалась, ее следует заклеить бактерицидным пластырем, чтобы не попала инфекция, сообщает радио Sputnik.

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