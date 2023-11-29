Утечка на теплосетях оставила без тепла жителей двух многоэтажек в Краснодаре
Происшествия
29.11.2023 07:31
Об аварийном отключении отопления и горячей воды в двух многоквартирных домах на улице 40 лет Победы сообщили 29 ноября в 7:00.
Причиной отключения стала утечка теплоносителя из воздушной теплотрассы возле дома № 97/2.
В настоящее время без отопления и горячей воды находятся жители многоэтажных домов № 97/2 и № 107 на улице 40 лет Победы.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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