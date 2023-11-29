Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Утечка на теплосетях оставила без тепла жителей двух многоэтажек в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/utechka-na-teplosetyah-ostavila-bez-tepla-zhitelej-dvuh-mnogoetazhek-v-krasnodare
Утечка на теплосетях оставила без тепла жителей двух многоэтажек в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении отопления и горячей воды в двух многоквартирных домах на улице 40 лет Победы сообщили 29 ноября в 7:00.

Причиной отключения стала утечка теплоносителя из воздушной теплотрассы возле дома № 97/2.

В настоящее время без отопления и горячей воды находятся жители многоэтажных домов № 97/2 и № 107 на улице 40 лет Победы.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: размытая дорога не позволяет энергетикам добраться в обесточенный хутор в Туапсе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях