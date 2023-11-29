Утечка на теплосетях оставила без тепла жителей двух многоэтажек в Краснодаре

Об аварийном отключении отопления и горячей воды в двух многоквартирных домах на улице 40 лет Победы сообщили 29 ноября в 7:00.

Причиной отключения стала утечка теплоносителя из воздушной теплотрассы возле дома № 97/2.

В настоящее время без отопления и горячей воды находятся жители многоэтажных домов № 97/2 и № 107 на улице 40 лет Победы.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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