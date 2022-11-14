На «Авито» появились услуги по установке удаленных из App Store приложений банков

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Эксперты предупреждают, что такая схема угрожает передачей всех данных со смартфона третьим лицам.

Частные лица и компании предлагают перенести или установить на смартфоны приложения «Сбербанк онлайн», «Альфа-банк», ВТБ и других банков. Поиск по сайту выдает порядка 5 тыс. таких объявлений. При этом в компании сообщили, что на площадке порядка 1,5-2,5 тыс. таких объявлений.

Специалисты отмечают рост интереса пользователей к таким услугам. Так, число запросов «Сбербанк на iPhone» в «Яндексе», не превышавшее 37 тыс. в месяц в 2021 году, в марте 2022 года достигло 50 тыс. запросов.

Услуга переноса на смартфон удаленных из App Store приложений в среднем стоит 500 рублей. По словам специалистов, предоставляющих такие услуги, для установки необходимо иметь на компьютере приложение для удаленного доступа AnyDesk и Apple iMazing для установки приложений на телефон.

К программе передачи файлов для устройств Apple — iMazing подключается устройство клиента. На смартфон устанавливают профиль оригинального приложения. Если у клиента уже было установлено это приложение и оно есть в библиотеке iTunes, дополнительных манипуляций не требуется. В противном случае специалист заходит в свою учетную запись iTunes и оттуда переносит приложение на устройство клиента.

Эксперты напоминают, что прибегая к таким услугам, стоит соблюдать осторожность. Описанная процедура от частных лиц относительно безопасна. Однако если сервис просит клиента предоставить Apple ID с паролем, есть угроза предоставить третьяим лицам доступ к списку контактов в электронной почте, паролям, контактам в телефонном справочнике, платежной и другой ценной информации.

Для Android подобные услуги предлагают и крупные ритейлеры электроники. Однако схема установки иная: клиенту устанавливают NashStore и RuStore и скачивают приложения банков оттуда.

Установку удаленных приложений также предоставляют в «М.Видео-Эльдорадо», в «Ситилинк» (только на Android) и в re:Store. В последнем случае приложения устанавливают бесплатно, но только те, что были скачаны на предыдущий iPhone клиента. В иных случаях клиенту предложат самостоятельно установить альтернативные приложения от Сбербанка и ВТБ, пишет «Коммерсантъ».

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