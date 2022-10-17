Эксперт рассказал о том, как мобильные приложения шпионят за владельцами смартфонов

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О том, что мобильные приложения могут делать без ведома владельца смартфона, рассказал эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин.

По его словам, при скачивании любое приложение запрашивает разрешение на доступ к камере, микрофону, контактам и геолокации. Таким образом, приложение может собирать информацию о владельце смартфона и получать доступ к данным, которые хранятся в телефоне, а также передавать эти данные.

«Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и смс позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять смс. Доступ к контактам позволяет получать информацию о контактах, доступ к микрофону — записывать звук с микрофона, а доступ к геолокации — узнавать местоположение владельца устройства», — сказал эксперт.

Также специалист по кибербезопасности добавил, что обычно злоумышленники используют популярные приложения, разработчики которых допустили какие-то ошибки. Если создатели приложения при написании программы не допустили ошибок, то приложение не сможет шпионить за владельцем смартфона и получать доступ к личной информации.

«Однако, если в приложении есть ошибки, злоумышленник, используя уязвимости приложения, может внедриться в него и украсть информацию жертвы», — цитирует эксперта Радио Sputnik.

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