Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore

Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore

Возвращение приложений «ВКонтакте» в магазин приложений AppStore пользователи заметили 13 октября.

Теперь скачать или обновить до последней версии можно «ВКонтакте», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Музыка» и «Новости».

Также можно загрузить «Почта Mail.ru: Почтовый клиент». Стоит отметить, что это именно оригинальные приложения, которые ранее удалила из магазина компания Apple, а не дубль сторонних разработчиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приложение «ВКонтакте» 26 сентября стало недоступно для скачивания в App Store. Установленные ранее приложения продолжали работать.