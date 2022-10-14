Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
Общество
14.10.2022 08:28
Возвращение приложений «ВКонтакте» в магазин приложений AppStore пользователи заметили 13 октября.
Теперь скачать или обновить до последней версии можно «ВКонтакте», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Музыка» и «Новости».
Также можно загрузить «Почта Mail.ru: Почтовый клиент». Стоит отметить, что это именно оригинальные приложения, которые ранее удалила из магазина компания Apple, а не дубль сторонних разработчиков.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», приложение «ВКонтакте» 26 сентября стало недоступно для скачивания в App Store. Установленные ранее приложения продолжали работать.
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