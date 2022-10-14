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Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore

Общество
14.10.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/prilozheniya-vk-i-mail-ru-snova-stali-dostupny-dlya-skachivaniya-v-app-store
Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore

Возвращение приложений «ВКонтакте» в магазин приложений AppStore пользователи заметили 13 октября.

Теперь скачать или обновить до последней версии можно «ВКонтакте», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Музыка» и «Новости».

Также можно загрузить «Почта Mail.ru: Почтовый клиент». Стоит отметить, что это именно оригинальные приложения, которые ранее удалила из магазина компания Apple, а не дубль сторонних разработчиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приложение «ВКонтакте» 26 сентября стало недоступно для скачивания в App Store. Установленные ранее приложения продолжали работать.

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