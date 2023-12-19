Устроивший смертельное ДТП на Кубани экс-полицейский признал свою вину

Авария со смертельным исходом произошла утром 17 декабря на 76 км дороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По версии следствия, в тот день, 35-летний инспектор ОВДПС ОМВД по Приморско-Ахтарскому району, не находясь при исполнении должностных обязанностей, сел за руль автомобиля Volkswagen Passat после употребления алкогольных напитков. Он нарушил ПДД и врезался в автомобиль ВАЗ-2107, который ехал перед ним. В результате ДТП 21-летний водитель «семерки» погиб на месте от полученных травм.

Водителя иномарки задержали и допросили. Во время разговора со следователем он признал свою вину.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Следователь направил в Приморско-Ахтарский районный суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после смертельной аварии сотрудника ДПС из Приморско-Ахтарского района уволили из полиции по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в установленном законом порядке.