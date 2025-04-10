Устроившие танцы на кладбище Геленджика школьницы извинились за свой поступок

Резонансный инцидент произошел в городе-курорте. О нем стало известно 10 апреля.

По соцсетям разлетелась видеозапись, на которой запечатлено непристойное поведение двух девочек около надгробий на кладбище. После того, как ситуация получила сильный резонанс, обе школьницы принесли извинения. Девочки признались на видео, что совершили очень плохой поступок, в котором искренне раскаиваются.

«Конечно, мы все расстроены поступком девочек. Видимо, в силу своего юного возраста, а они учатся в четвертом классе, этим школьницам еще не пришлось пережить боль утраты. После всех разбирательств в полиции и бесед в школе, мне кажется, они осознали, что были неправы», — написала заместитель главы Геленджика Янина Скорикова в своем Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в погоне за лайками в соцсетях две школьницы устроили танцы на кладбище в Геленджике. По словам местных жителей, в родительских чатах начали распространять видеозаписи, на которых запечатлено неподобающее поведение девочек на одном из кладбищ города.

В полиции Геленджика зарегистрировали материал проверки. Там отметили, что причиной поступка девочек стало желание получить больше лайков. В погоне за ними школьницы танцевали на кладбище и попутно снимали шокирующий контент для соцсетей. Личности школьниц установили, ими отказались девочки 10 и 11 лет. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.

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