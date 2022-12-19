Устроил склад в подвале гаража: на контрабанде военной амуниции попался житель Краснодарского края
Канал контрабанды продукции военного назначения за рубеж выявили и пресеки сотрудники ФСБ России, Краснодарской, Южной оперативной и Центральной почтовой таможни.
По данным таможни, местный житель пересылал товары военного назначения за границу международными почтовыми отправлениями. Мужчина указывал недостоверные сведения о наименовании пересылаемого товара. Таможенники перехватили отправления, из них изъяли 20 единиц товаров. Всего злоумышленник пытался отправить 12 посылок в США, Данию, Австралию и Китай.
Во время обысков у злоумышленника в подвале гаража нашли склад с продукцией военного назначения, которую злоумышленник также планировал отправить за границу. Изъяли крупную партию военной амуниции: противогазы, защитные плащи, лицевые маски, перчатки. Всего более 300 единиц запрещенной к перемещению продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.
В отношении злоумышленника возбудили 12 уголовных дел о контрабанде вооружения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Читайте также: в Новороссийске ФСБ и таможня пресекли контрабанду в Канаду бронированных автостекол.
- Суд дал 31 год колонии на двоих организаторам нарколаборатории в Краснодарском крае
- Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
- Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
- По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
- Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
- В зоне карантина по африканской чуме свиней в Ейском районе досмотрели 21,8 тыс. машин