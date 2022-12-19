Устроил склад в подвале гаража: на контрабанде военной амуниции попался житель Краснодарского края

Канал контрабанды продукции военного назначения за рубеж выявили и пресеки сотрудники ФСБ России, Краснодарской, Южной оперативной и Центральной почтовой таможни.

По данным таможни, местный житель пересылал товары военного назначения за границу международными почтовыми отправлениями. Мужчина указывал недостоверные сведения о наименовании пересылаемого товара. Таможенники перехватили отправления, из них изъяли 20 единиц товаров. Всего злоумышленник пытался отправить 12 посылок в США, Данию, Австралию и Китай.

Во время обысков у злоумышленника в подвале гаража нашли склад с продукцией военного назначения, которую злоумышленник также планировал отправить за границу. Изъяли крупную партию военной амуниции: противогазы, защитные плащи, лицевые маски, перчатки. Всего более 300 единиц запрещенной к перемещению продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

В отношении злоумышленника возбудили 12 уголовных дел о контрабанде вооружения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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