Устинов и Кондратьев посетили войсковую часть и осмотрели условия подготовки мобилизованных кубанцев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили одну из войсковых частей. Они осмотрели условия проживания резервистов, оценили ход боевой подготовки и обучения перед отправкой в зону СВО.

Владимир Устинов отметил, что жители Краснодарского края всегда подавали пример для всех вооруженных сил.

«Много лет назад ваши прадеды пришли на эту землю, чтобы обезопасить южные границы России. Сейчас вы идете защищать свой народ. Желаю вам удачи и здоровья. Оставайтесь честными и добросовестными людьми. Мы гордимся вами», — сказал полпред президента.

В военной части, которую посетили Вениамин Кондратьев и Владимир Устинов, военнослужащие обучаются боевому слаживанию, проходят физподготовку и стрелковую подготовку. С мобилизованными занятия проводят опытные кадровые офицеры.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что страна нуждается в защитниках.

«Сейчас Россия как никогда нуждается в вас. Благодарю, что откликнулись, не стали искать оправдание, чтобы не находиться здесь. Это решение настоящих патриотов, готовых защищать свои семьи, дома, страну. Вы сохраните за нашей страной славу великой державы. Мы с вами выросли на примерах отваги фронтовиков Великой Отечественной войны. Знаем, что их стойкость, сплоченность, сила духа сберегли нашу страну. Сегодня для детей, молодежи, для всех нас вы — образец мужества и решительности», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев обратился с предложением к мобилизованным написать о тех проблемах, в которых необходима помощь их семьям. Все обращения передадут главам городов и районов, откуда приехал мобилизованный. Все вопросы будут решать точечно, начиная с периода обучения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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