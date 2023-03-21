Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края

Авария произошла 20 марта в 15:35 на 70-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский в станице Холмской Абинского района.

По предварительным данным, 33-летний мужчина ехал за рулем КамАЗа с прицепом. На улице Мира на нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил 46-летнего пешехода и сбил его. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГШУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель грузовика вышел в рейс с нарушением режима труда и отдыха, без путевого листа и предрейсовых медосмотра и контроля техсостояния большегруза. Также выявили ряд нарушений в конструкции грузовика. В отношении водителя составили несколько административных протоколов.

Читайте также: «Газель» снесла столб после столкновения с «семеркой» в Апшеронске.