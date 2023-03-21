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Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustavshij-voditel-kamaza-sbil-peshehoda-na-perehode-v-odnoj-iz-stanits-krasnodarskogo-kraya
Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 20 марта в 15:35 на 70-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский в станице Холмской Абинского района.

По предварительным данным, 33-летний мужчина ехал за рулем КамАЗа с прицепом. На улице Мира на нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил 46-летнего пешехода и сбил его. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГШУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель грузовика вышел в рейс с нарушением режима труда и отдыха, без путевого листа и предрейсовых медосмотра и контроля техсостояния большегруза. Также выявили ряд нарушений в конструкции грузовика. В отношении водителя составили несколько административных протоколов.

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