Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
Авария произошла 20 марта в 15:35 на 70-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский в станице Холмской Абинского района.
По предварительным данным, 33-летний мужчина ехал за рулем КамАЗа с прицепом. На улице Мира на нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил 46-летнего пешехода и сбил его. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГШУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инспекторы ГИБДД установили, что водитель грузовика вышел в рейс с нарушением режима труда и отдыха, без путевого листа и предрейсовых медосмотра и контроля техсостояния большегруза. Также выявили ряд нарушений в конструкции грузовика. В отношении водителя составили несколько административных протоколов.
Читайте также: «Газель» снесла столб после столкновения с «семеркой» в Апшеронске.
- Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Синоптики: дожди на Кубани будут идти до конца недели
- Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
- Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
- В Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки