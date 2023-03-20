«Газель» снесла столб после столкновения с «семеркой» в Апшеронске

ДТП произошло 20 марта около 16:00 на улице Королева.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 превысил скорость. Он не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим автомобилем и был вынужден резко затормозить, когда тот остановился перед поворотом налево. В результате экстренного торможения водитель «семерки» не справился в управлением, машина вылетела на соседнюю полосу, где столкнулась с ГАЗ-33021.

Грузовик от удара врезался в опору линий электропередачи. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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