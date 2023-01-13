Устаревшие версии приложения Сбербанка перестанут работать

Отключение устаревших версий приложения затронут клиентов, которые давно не обновляли Сбер на своем устройстве. Их кредитная организация предупредит, отправив соответствующее сообщение.

Версию мобильного приложения владельцы смартфонов Android могут обновить на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore. Владельцы устройств iOS могут обратиться в отделения банка. Клиенты также могут воспользоваться веб-версией «Сбербанк онлайн».

«Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом», — цитирует сообщение пресс-службы Сбербанка ТАСС.

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