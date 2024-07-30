Установку виниров заключенному из банды Цапков из Кущевки назвали фейком

Владимиру Алексееву, члену банды Цапка, осужденному на пожизненное заключение, не предоставляли стоматологическое обслуживание в СИЗО-1.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области опровергло информацию о том, что заключенному были установлены виниры за 800 тыс. рублей.

«Осужденный во время его содержания в СИЗО-1 <…> услуги по протезированию зубов от медицинских работников МСЧ, а также государственных или частных организаций не получал, в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился», — цитирует заявление ведомства 360.ru.

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