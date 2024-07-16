Организатора убийств бизнесменов в Краснодарском крае осудили спустя 25 лет

Заказные убийства произошли в августе 1999 года и в июне 2000 года в Краснодарском крае. Краснодарский краевой суд спустя 25 лет вынес приговор в отношении одного из организаторов.

Установили, что в 1999 году мужчина согласился организовать убийства бизнесменов, отвечавших за финансово-хозяйственную деятельность ООО АССМП «Газовик» в Абинске, а также негласно руководивших деятельностью санатория-профилактория «Факел», расположенного в Геленджике. За это ему обещали передать руководство санаторием и жилой дом на территории Абинска.

Для этих целей он вместе с другим мужчиной, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купили оборудование и наняли киллеров. В первом случае организатор сообщил исполнителю место нахождения одного из бизнесменов, во втором — предоставил киллеру свою квартиру, в третьем — передал ему оружие.

С учетом досудебного соглашения, в рамках которого обвиняемый активно способствовал раскрытию преступлений и установлению всех участников и эпизодов, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших с него взыскали 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее суд вынес приговор в отношении киллера, который получил за убийства 1,7 тыс. долларов. Ему назначили 11,5 лет в колонии строго режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей с осужденного взыскали 1,5 млн рублей.