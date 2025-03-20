Установку и замену специальных сетей вдоль моря продолжают в Анапе

Сейчас на пляжах Анапы работают специалисты «Кубань-СПАС». Они продолжают вдоль кромки воды устанавливать новые специальные сети и менять загрязненные мазутом на новые.

Так, 19 марта, проложили около 2 км сетей. Их установка проводится по специальной технологии. Сети скручивают в жгуты и у берега закрепляют мешком с песком, точно якорем, чтобы та крепко держалась.

Как рассказал начальник Кореновского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Станислав Дудаков, сети заменяют на новые каждые 3-5 дней — в зависимости от выбросов мазута. Те, что собрали в себя нефтепродукты, обязательно утилизируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей в Анапе 19 марта. Обнаружили их в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл».