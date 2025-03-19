Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей в Анапе 19 марта

Небольшие фрагменты нефтепродуктов зафиксировали на пляжах Джемете и Анапы — в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл».

За участки с выбросами отвечают представители Краснодара, Выселковского и Кавказского районов. Новые загрязнения убирают в первую очередь, после чего продолжают деликатную уборку на основной территории пляжей.

На остальных участках, за которые отвечают команды из муниципалитетов края, новых выбросов не обнаружили. Собранный замазученный грунт складывают в мешки для дальнейшей отправки на утилизацию, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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