Водолазы обследовали дно у причала в поселке Джемете Анапы

Перед началом работ водолазы обследуют дно у причала в поселке Джемете — ранее там фиксировали мазут.

Специалисты проверяют, как сильно скопившийся мазут накрыло песком, после чего при помощи мотопомпы смывают этот слой песка и продолжают сбор мазута в мешки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На кадрах с места очистки дна видно, как водолазы погружаются под причал и при помощи специального инструмента обследуют дно в зоне видимости мазутных пятен, слой песка достигает 30 см.

Читайте также: завершена очистка от мазута искусственной бухты у мыса Панагия. Гусеничные экскаваторы 14 марта загрузили остатки мелкой фракции нефтепродуктов с насыпи в самосвалы и вывезли с берега. После завершения очистки искусственный водоем и территорию вокруг него специалисты Морспасслужбы обработали биосорбентом. Специалисты продолжают вести мониторинг акватории у мыса Панагия. В случае обнаружения новых очагов мазута или появления радужной пленки на поверхности воды в акватории проведут повторную обработку.