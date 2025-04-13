Установку для очистки песка от мазута моющей пеной тестируют в Анапе

Технология установки подготовки нефти нагревает моющие средства на основе масла до 90 °С, после чего на поверхности образуется пена — она впитывает в себя нефтепродукты.

Испытания проводят на пляже возле технополиса «Эра». По словам руководителя проекта Леонида Цатуряна, сначала специалисты дважды просеивают песок — крупным и мелким ситом. После песок отдается в мойку, поверхностно-активными веществами.

«ПАВы производит Дзержинский завод «Норкем» — их разработали специально для мойки песка. Это моющее средство на основе растительного масла, то есть оно не вредное. Этими ПАВами моют посуду. Мотор, редуктор, вал и ворошитель вращается и таким образом моет песок. Вся грязь, которая есть, цепляется за пену. Беспрерывно грязь сливается», — цитирует Леонида Цатуряна оперативный штаб Краснодарского края.

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