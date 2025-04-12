После прошедшего шторма 12 апреля на пляжи Анапы вновь выбросило мазут

Пятна нефтепродуктов появились на одном из участков береговой линии Анапы. Информация подтверждена видеоматериалами, предоставленными командой участников ликвидации ЧС из Тимашевского района.

В настоящее время представители этого муниципалитета ведут работы в районе устья реки Можепсин, где после очередного шторма были обнаружены новые загрязнения. Вредные для живых организмов фракции мазута выявили в ходе планового утреннего обследования побережья.

Специалисты в первую очередь собирают и утилизируют выброшенный на берег мазут, чтобы минимизировать его воздействие на экосистему Черноморского побережья. Экологи и спасатели продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по скорейшей очистке пляжей, информирует оперативный штаб края.

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