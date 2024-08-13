Установить цены на типовые букеты к 1 сентября призвали в России

В преддверии Дня знаний также предложили организовать мониторинг, чтобы предотвратить необоснованное завышение цен на букеты и цветы.

С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он также призвал выпустить рекомендации для региональных продавцов, чтобы те могли создавать типовые букеты с фиксированной ценой.

«К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита», — заявил Ветров.

В связи с этим он предложил организовать государственный мониторинг для предотвращения необоснованного завышения цен на цветы перед 1 сентября.

«Также прошу оценить идею о выпуске рекомендаций для продавцов с предложением о создании типовых букетов для учителей с фиксированной розничной ценой для предотвращения фактов спекуляции», — цитирует текст обращения RT.

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