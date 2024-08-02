Фитотерапевт Степенский предупредил о ядовитых цветах

Далеко не все растения подходят для букетов, некоторые из них опасны для здоровья.

Врач-фитотерапевт Андрей Степенский рассказал, какие растения могут вызывать аллергические реакции, а какие ― ядовиты. Так, живокость, или дельфиниум, который часто выращивают в садах, содержит алкалоиды. По словам врача, при попадании их в организм возможно угнетение нервной и сердечно-сосудистой системы, поражение ЖКТ. Также опасные и такие простые цветы, как лютики, срывая их, можно обжечься соком.

«При контакте со слизистыми ― например, ребенок потрогал, потом пальцы в рот засунул ― могут появиться тошнота и рвота», ― рассказал доктор.

Кроме того, представляет опасность и ландыш, все его части ядовиты, в частности ягоды, содержащие сердечный гликозид, который при попадании на слизистые возможны слабость, тошнота, рвота, даже галлюцинации. Помимо этого, мтоже быть замедление пульса ― вплоть до остановки сердцебиения.

«Ландыши лучше не трогать не только поэтому ― во многих регионах они занесены в Красную книгу, их сбор запрещен», ― подчеркнул врач.

Также сердечный гликозид находится в адонисе, или горицвете. Опасны и востребованные для букетов нарциссы. При контакте со слизистой возможны тошнота, рвота, потеря сознания.

Специалист рассказал и об опасности магнолии.

«Люди ставят ее дома, а утром просыпаются с дикой головной болью, не понимая, почему это происходит. А это цветы выделяют определенные эфирные масла, которые вызывают боль», ― цитирует эксперта радио Sputnik.

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