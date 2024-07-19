Красиво и ароматно: врач Степенский назвал растения, отпугивающие комаров

Чтобы дома спастись от комаров, не обязательно покупать специальные средства или фумигаторы. Можно эффективно защититься от назойливых насекомых, поставив в комнате пару растений, эфирные масла которых их отпугивают.

Эфирные масла — естественные ингредиенты многих растений. Они имеют сильный аромат, который, с одной стороны, привлекает насекомых для опыления, а с другой — отпугивает нежелательных насекомых и препятствует заражению растения грибами и бактериями.

«Эти свойства эфирных масел можно использовать для того, чтобы защитить и человека, и пространство вокруг него, например, от комаров», — объяснил врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

К числу растений, аромат которых не нравятся комарам, относятся: гвоздика, эвкалипт, герань, лаванда, апельсин, мелисса, лемонграсс, розмарин, чабрец, а также хвойные и цитрусовые.

Достаточно пары капель гвоздичного, мятного или лавандового масла, и насекомые улетят на поиски «других жертв», отметил врач в интервью радио Sputnik.

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