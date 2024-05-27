Установить «лежачие полицейские» от самокатчиков на тротуарах призвали в России

Число ДТП с участием электросамокатчиков выросло в три раза.

АНО «Институт исследования современной политики» направил обращение в МВД с просьбой установить на тротуарах «лежачих полицейских». По словам специалистов, за девять месяцев прошлого года случилось в три раза больше аварий с участием электросамокатчиков, более 2,6 тыс. случаев.

«Ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Известно немало случаев подобных ДТП на детских площадках», — отметил директор ИИПСП Антон Орлов.

По словам Орлова, введенное в прошлом году ограничение скорости не более 25 км/ч соблюдали только на арендованных электросамокатах, но не на собственных. Специалист добавил, что установка адаптированных под СИМ искусственных неровностей в парковой зоне, на тротуарах и пешеходных переходах свела бы к минимуму количество таких ДТП, сообщает 360.ru, ссылаясь на «Известия».

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