Запрещающие знаки для самокатов установят на улице Красной в Краснодаре

Движение электросамокатов ограничат на Александровском бульваре — от улицы Буденного до кинотеатра «Аврора».

В ближайшее время там установят знаки, предупреждающие о запрете использовать электросамокаты на этом участке. Информацию об этом подтвердили в мэрии Краснодара.

В Муниципальном центре управления Краснодара уточнили, что контролировать соблюдение правил самокатчиками, установленных знаками, будут сотрудники ГИБДД.

В конце марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе запретят движение электросамокатов на Александровском бульваре, а также в муниципальных парках: «Городской Сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский», «Старая Кубань» и им. 30-летия Победы.

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