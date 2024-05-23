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Запрещающие знаки для самокатов установят на улице Красной в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapreshhayushhie-znaki-dlya-samokatov-ustanovyat-na-ulitse-krasnoj-v-krasnodare
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

Движение электросамокатов ограничат на Александровском бульваре — от улицы Буденного до кинотеатра «Аврора».

В ближайшее время там установят знаки, предупреждающие о запрете использовать электросамокаты на этом участке. Информацию об этом подтвердили в мэрии Краснодара.

В Муниципальном центре управления Краснодара уточнили, что контролировать соблюдение правил самокатчиками, установленных знаками, будут сотрудники ГИБДД.

В конце марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе запретят движение электросамокатов на Александровском бульваре, а также в муниципальных парках: «Городской Сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский», «Старая Кубань» и им. 30-летия Победы.

Читайте также: первые знаки, запрещающие движение самокатов, установили в Краснодаре на улице Зиповской. Они появились возле спортивного комплекса «Стань Чемпионом».

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