Общество
Установить единые нормы размеров ручной клади предложили в России
Существующие нормы регламентируют только вес ручной клади, из-за чего пассажирам нередко приходится доплачивать провоз вещей уже в аэропорту. 

Депутаты Госдумы во главе с Владиславом Даванковым направили письмо с предложением установить единые требования к габаритам ручной клади министру транспорта Андрею Никитину. 

Парламентарии отметили, что из-за отсутствия единого стандарта происходит скрытое повышение стоимости. Пассажиры вынуждены доплачивать за базовую опцию — перевозку вещей, так как иногда ручная кладь не проходит через калибратор, хотя в салоне самолета физически она поместилась бы. 

«Этот стандарт должен ориентироваться на реальные размеры распространенных предметов багажа, например, стандартного городского рюкзака или портфеля, что обеспечит разумный баланс между безопасностью полетов и комфортом пассажиров, с учетом особенностей различных типов воздушных судов», — говорится в письме. 

Авторы инициативы считают, что введение единых габаритов для ручной клади сделает процедуру провоза вещей прозрачной и исключит ситуации, в которых пассажиры вынуждены доплачивать за багаж, сообщает ТАСС. 

