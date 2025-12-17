Установить единые нормы размеров ручной клади предложили в России

Существующие нормы регламентируют только вес ручной клади, из-за чего пассажирам нередко приходится доплачивать провоз вещей уже в аэропорту.

Депутаты Госдумы во главе с Владиславом Даванковым направили письмо с предложением установить единые требования к габаритам ручной клади министру транспорта Андрею Никитину.

Парламентарии отметили, что из-за отсутствия единого стандарта происходит скрытое повышение стоимости. Пассажиры вынуждены доплачивать за базовую опцию — перевозку вещей, так как иногда ручная кладь не проходит через калибратор, хотя в салоне самолета физически она поместилась бы.

«Этот стандарт должен ориентироваться на реальные размеры распространенных предметов багажа, например, стандартного городского рюкзака или портфеля, что обеспечит разумный баланс между безопасностью полетов и комфортом пассажиров, с учетом особенностей различных типов воздушных судов», — говорится в письме.

Авторы инициативы считают, что введение единых габаритов для ручной клади сделает процедуру провоза вещей прозрачной и исключит ситуации, в которых пассажиры вынуждены доплачивать за багаж, сообщает ТАСС.

