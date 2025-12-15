Авиакомпания «Победа» разрешила брать питомцев в салон самолета

Услуга «Питомец на кресле» начала действовать на рейсах авиакомпании «Победа». Переноску с домашним животным можно взять в салон самолета и поставить на место возле иллюминатора.

Оформить эту возможность можно только при покупке билета. Стоимость места для животного начинается от 4 тыс. 999 рублей. Однако есть ограничения. Питомец во время пребывания в салоне должен находиться только в переноске, а их общий вес не должен превышать 15 кг.

Хозяин должен будет сидеть рядом с питомцем, на среднем кресле. Места возле аварийных выходов клиентам в питомцами не предоставляются. Пассажир может оформить только одно место для питомца. При этом в переноске должно быть не более трех животных. В собой хозяину придется взять пеленки, чтобы застилать ими кресло перед тем, как поставить переноску, сообщается на сайте авиакомпании.

