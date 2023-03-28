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Установить бюст Сталина или доску с портретом генералиссимуса потребовали коммунисты Геленджика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustanovit-byust-stalina-ili-dosku-s-portretom-generalissimusa-potrebovali-kommunisty-gelendzhika
Установить бюст Сталина или доску с портретом генералиссимуса потребовали коммунисты Геленджика
Фото vladimirgid.ru

Свое обращение к муниципальным властям геленджикские сторонники КПРФ озвучили на конференции «Сталин — имя века!», посвященной годовщине смерти Иосифа Джугашвили (Сталина).

На мероприятие пригласили жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны, а также советских офицеров-отставников.

В повестке собрания значилось несколько докладов о деятельности Сталина как военачальника, а также о Сталинградской битве. Во время конференции представители нескольких общественных организаций подписали обращение к главе Геленджика об установке на территории города-курорта бюста генералиссимуса или памятной доски с изображением вождя.

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