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Мэр Геленджика поручил завершить все работы на набережной к началу курортного сезона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-gelendzhika-poruchil-zavershit-vse-raboty-na-naberezhnoj-k-nachalu-kurortnogo-sezona
Мэр Геленджика поручил завершить все работы на набережной к началу курортного сезона
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Об этом глава города-курорта Алексей Богодистов сообщил после рабочей встречи с директором «Концессий водоснабжения» Алексеем Сорокиным, обратив внимание на то, что сейчас набережная разрыта во многих местах.

«Поставил задачу, чтобы все эти работы были завершены к тому времени, когда в город приедут отдыхающие. С 1 мая разрешим вести работы только вне пешеходных зон», — написал Богодистов в Telegram.

В прошлом году «Концессии водоснабжения» устранили на сетях более 1 тыс. утечек, переложили 4,5 км труб и заменили 507 задвижек.

Читайте также: в Геленджике в феврале начали капитально ремонтировать балюстраду на набережной. Работы планируют завершить до начала курортного сезона.

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