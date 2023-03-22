Мэр Геленджика поручил завершить все работы на набережной к началу курортного сезона
Общество
22.03.2023 12:28
Об этом глава города-курорта Алексей Богодистов сообщил после рабочей встречи с директором «Концессий водоснабжения» Алексеем Сорокиным, обратив внимание на то, что сейчас набережная разрыта во многих местах.
«Поставил задачу, чтобы все эти работы были завершены к тому времени, когда в город приедут отдыхающие. С 1 мая разрешим вести работы только вне пешеходных зон», — написал Богодистов в Telegram.
В прошлом году «Концессии водоснабжения» устранили на сетях более 1 тыс. утечек, переложили 4,5 км труб и заменили 507 задвижек.
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